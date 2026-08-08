Москва8 авгВести.Спасатели помогли мужчине, тонувшему в реке Кальмиус в Ворошиловском районе Донецка, сообщает управление МЧС России по Донецкой Народной Республике в мессенджере MAX.
Купавшийся в реке накануне вечером 44‑летний мужчина не мог сам выбраться на берег и звал на помощь. Очевидцы вызвали помощь.
На место оперативно прибыли водолазы Специализированного спасательного центра МЧС России. На катере сотрудники МЧС подобрались к утопающему и с помощью спасательного круга вытащили его из водыговорится в публикации
Мужчину осмотрели прибывшие на место медики – госпитализация ему не потребовалась.
На место происшествия выезжали три специалиста и одна единица техники МЧС России.