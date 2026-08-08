В Донецке спасли мужчину, тонувшего в реке Кальмиус Донецкие спасатели вытащили из реки Кальмиус тонувшего мужчину

Москва8 авг Вести.Спасатели помогли мужчине, тонувшему в реке Кальмиус в Ворошиловском районе Донецка, сообщает управление МЧС России по Донецкой Народной Республике в мессенджере MAX.

Купавшийся в реке накануне вечером 44‑летний мужчина не мог сам выбраться на берег и звал на помощь. Очевидцы вызвали помощь.

На место оперативно прибыли водолазы Специализированного спасательного центра МЧС России. На катере сотрудники МЧС подобрались к утопающему и с помощью спасательного круга вытащили его из воды говорится в публикации

Мужчину осмотрели прибывшие на место медики – госпитализация ему не потребовалась.

На место происшествия выезжали три специалиста и одна единица техники МЧС России.