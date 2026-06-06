Москва6 июнВести.В Ростовской области нашли тело 38-летнего мужчины, который утонул 3 июня в реке Маныч. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла в селе Екатериновском Сальского района. Отмечается, что речь идет о несчастном случае.
Мужчина решил обкатать новый мотор на надувной лодке, не справившись с управлением, оказался в воде. Спустя два дня спасатели поисково-спасательной службы г. Пролетарска обнаружили тело погибшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Тело извлекли из воды и передали правоохранителям.