В реке Маныч в Ростовской области нашли тело утонувшего 2 дня назад мужчины

В Ростовской области утонул 38-летний мужчина, тело нашли через 2 дня В реке Маныч в Ростовской области нашли тело утонувшего 2 дня назад мужчины

Москва6 июн Вести.В Ростовской области нашли тело 38-летнего мужчины, который утонул 3 июня в реке Маныч. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в селе Екатериновском Сальского района. Отмечается, что речь идет о несчастном случае.

Мужчина решил обкатать новый мотор на надувной лодке, не справившись с управлением, оказался в воде. Спустя два дня спасатели поисково-спасательной службы г. Пролетарска обнаружили тело погибшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело извлекли из воды и передали правоохранителям.