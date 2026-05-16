© Департамента по делам ГО, ЧС и ПБ города Москвы, Telegram

Спасатели достали из Москвы-реки мужчину в районе причала Троице-Лыково

Мужчину спасли из Москвы-реки, пострадавший госпитализирован Спасатели достали из Москвы-реки мужчину в районе причала Троице-Лыково

Москва16 мая Вести.В субботу, 16 мая, спасатели достали из Москвы-реки терпящего бедствие мужчину, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Информация о падении человека в воду поступила на спасательные станции "Серебряный Бор" и "Татарово".

Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавшего и приступили к его спасению.

Совместными усилиями спасатели вытащили пострадавшего на берег и оказали первую помощь говорится в заявлении ведомства

После осмотра 42-летнего мужчины медики скорой помощи доставили его в больницу для последующей госпитализации.