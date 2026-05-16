Москва16 маяВести.В субботу, 16 мая, спасатели достали из Москвы-реки терпящего бедствие мужчину, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Информация о падении человека в воду поступила на спасательные станции "Серебряный Бор" и "Татарово".
Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавшего и приступили к его спасению.
Совместными усилиями спасатели вытащили пострадавшего на берег и оказали первую помощьговорится в заявлении ведомства
После осмотра 42-летнего мужчины медики скорой помощи доставили его в больницу для последующей госпитализации.