Москва20 июнВести.Днем 20 июня дежурная смена поисково-спасательной станции "Косино" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, проводя патрулирование акватории озера Белое, заметила человека, который подавал сигналы о помощи.
В 20 метрах от берега пострадавшего подняли из воды на борт катера и доставили на спасательную станцию. Там мужчине оказали первую помощь, сообщила служба в "ВК".
По словам пострадавшего, во время купания у него свело мышцы ног, он стал терять силы и начал тонутьговорится в сообщении
Прибывшая бригада скорой помощи оказала спасенному помощь. От госпитализации мужчина отказался и самостоятельно отправился домой.