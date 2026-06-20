Спасатели вытащили из озера Белое в Москве тонувшего мужчину

На озере Белое в Москве спасли тонувшего мужчину Спасатели вытащили из озера Белое в Москве тонувшего мужчину

Москва20 июн Вести.Днем 20 июня дежурная смена поисково-спасательной станции "Косино" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, проводя патрулирование акватории озера Белое, заметила человека, который подавал сигналы о помощи.

В 20 метрах от берега пострадавшего подняли из воды на борт катера и доставили на спасательную станцию. Там мужчине оказали первую помощь, сообщила служба в "ВК".

По словам пострадавшего, во время купания у него свело мышцы ног, он стал терять силы и начал тонуть говорится в сообщении

Прибывшая бригада скорой помощи оказала спасенному помощь. От госпитализации мужчина отказался и самостоятельно отправился домой.