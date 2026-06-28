В Строгинском затоне мужчина чуть не погиб при опрокидывании катамарана

Катамаран перевернулся в Строгинском затоне, мужчина чуть не утонул В Строгинском затоне мужчина чуть не погиб при опрокидывании катамарана

Москва28 июн Вести.В Строгинском затоне мужчина упал в воду при опрокидывании прогулочного катамарана. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, перевернувшееся судно заметили днем 28 июня во время патрулирования акватории. Оказавшийся в воде человек подавал сигналы о помощи.

В 40 метрах от берега спасатели подняли мужчину из воды на борт катера, доставили на станцию и оказали первую помощь говорится в сообщении

Пострадавшим оказался гражданин 1994 года рождения. Его осмотрели медики скорой. От госпитализации мужчина отказался и ушел со станции.