МЧС: на Камчатке помогли подростку извлечь застрявший в ложке для обуви палец

Москва21 апр Вести.Спасатели помогли 14-летнему подростку из Петропавловска-Камчатского вызволить застрявший в отверстии ложки для обуви палец, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, палец несовершеннолетнего застрял в отверстии ложки для обуви. Самостоятельно освободиться 14-летний парень не смог, родители вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС России перекусили металлическое кольцо слесарным инструментом отмечается в сообщении

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.