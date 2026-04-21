Москва21 апрВести.Спасатели помогли 14-летнему подростку из Петропавловска-Камчатского вызволить застрявший в отверстии ложки для обуви палец, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.
По данным ведомства, палец несовершеннолетнего застрял в отверстии ложки для обуви. Самостоятельно освободиться 14-летний парень не смог, родители вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС России перекусили металлическое кольцо слесарным инструментомотмечается в сообщении
Медицинская помощь мальчику не потребовалась.