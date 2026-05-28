В Шатуре спасатели эвакуировали четверых подростков с недостроенного здания

Москва28 мая Вести.В селе Дмитровский Погост округа Шатура группа несовершеннолетних залезла на второй этаж недостроенного здания. Между приятелями разгорелся конфликт. В итоге трое из них спустились вниз и сломали деревянную лестницу. Остальные четверо оказались отрезанными от выхода. Об этом сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба на платформе MAX.

Попав в ловушку, дети продрогли, поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, и позвонили по номеру экстренных служб 112.

На вызов прибыли сотрудники 273 пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас". Приставив к зданию штурмовую лестницу, специалисты спустили незадачливых пленников вниз.

В медпомощи никто не нуждался. Поблагодарив спасателей, ребята отправились по домам.