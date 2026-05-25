Военкор: выжившие после прилета в Старобельске спасали своих друзей из-под плит Долгачев: выжившие в Старобельске спасали друзей в первые минуты после удара ВСУ

Москва25 мая Вести.В первые минуты после украинского удара по общежитию в Старобельске учащиеся, которые не пострадали, пытались помочь своим друзьям эвакуироваться. Об этом ИС "Вести" сообщил военный корреспондент Николай Долгачев.

В тот момент ребята и девчата выскочили на две стороны пролета. Здесь, с одной стороны, тоже лестница, и кто успел выскочить сюда, большая часть, по всей видимости, спаслись. Потому что сама лестница по этой стороне сохранилась. На другой стороне, где наибольший эпицентр [прилета], там обрушился весь пролет. И сейчас там пустое пространство. Основной разбор завалов происходил именно здесь [на втором пролете], потому что под плитами находились тела. В первые минуты ребята помогали друг другу сами. Очевидцы рассказывали, что даже раненые помогали тем, кому сложнее отметил Долгачев

Военкор показал кадры, снятые на пятом этаже студенческого общежития. Так, на месте двух комнат образовалось цельное пространство, другой блок в здании после ударов остался без крыши.

Тут были две комнаты, они не были цельным помещением, но между комнатами взрывной волной вынесло полностью стену, следующая чуть устояла, а дальше еще один удар беспилотника. Мы [журналисты] это наглядно видим, и это было доступно в том числе, и иностранным журналистам... На крыше практически ничего не осталось. Это была одна из точек прилета беспилотника добавил военкор

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Анна Сорока, работающая на месте трагедии в Старобельске, показала обломки БПЛА с западными комплектующими.