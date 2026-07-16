Спасатель отдал свои ботинки девочке, застрявшей на сопке в Камчатском крае

На Камчатке спасатели МЧС помогли школьнице, застрявшей на сопке Спасатель отдал свои ботинки девочке, застрявшей на сопке в Камчатском крае

Москва16 июл Вести.На Камчатке спасатели помогли школьнице, которая застряла на Никольской сопке и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 12-летняя девочка спускалась по каменистому склону сопки, однако на середине пути она поняла, что застряла в камнях и не может идти дальше. На помощь ребенку прибыл поисково-спасательный отряд.

Специалистам МЧС не понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы вытащить девочку из груды сыпучих камней. Но одному из спасателей пришлось отдать ей свои ботинки.

Открытая обувь "скалолазки" не подходила для прогулок по сыпучим каменистым склонам, поэтому один из спасателей предоставил свои ботинки, после чего была благополучно проведена спасательная операция отметили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю в МАХ

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь девочке не потребовалась, однако с ней была проведена профилактическая беседа.