После падения девочки в колодец в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец После падения девочки в колодец в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

Москва5 июн Вести.В Хабаровском крае после падения девочки в открытый канализационный колодец возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло в поселке Чегдомын на Центральной улице.

Следствием установлено, что 23 мая в вечернее время малолетняя девочка упала в необорудованный запирающимся устройством канализационный колодец. В результате падения потерпевшая получила ушибы и ссадины уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по старье по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установление всех обстоятельств ЧП, в том числе должностных лиц муниципалитета, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации колодца.