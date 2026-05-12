СК возбудил дело после падения машин в канал в Махачкале На работников администрации Махачкалы завели дело из-за падения машин в канал

Москва12 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после падения автомобиля в канал в Махачкале, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Как выяснили следователи, работники администрации Махачкалы и ряда муниципальных казенных учреждений допустили ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Речь идет о должностных лицах, ответственных за организацию дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения, а также благоустройства территорий общего пользования.

По версии следствия, вдоль канала имени Октябрьской Революции не были установлены барьерные ограждения, а ряд участков дорог в Махачкале содержались в ненадлежащем состоянии.

Установлено, что вследствие непринятия необходимых мер … неоднократно происходили случаи опрокидывания транспортных средств в канал говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности. По делу проведены обыски, изъята документация.