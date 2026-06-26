В Челябинске завели дело после падения девушки в канализационный колодец

Девушка провалилась в канализационный колодец в центре Челябинска В Челябинске завели дело после падения девушки в канализационный колодец

Москва26 июн Вести.В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту падения женщины в канализационный колодец, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

По информации из СМИ и соцсетей, девушка упала в колодец на улице Карла Маркса в центре города. Она получила различные травмы.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) отмечается в публикации

Следователем истребована необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию объекта коммунальной инфраструктуры.