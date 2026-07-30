В Челябинске возбудили дело после травмирования женщины при наезде самоката В Челябинске водитель электросамоката сбил женщину, возбуждено уголовное дело

Москва30 июл Вести.В Челябинске 19-леьний водитель электросамоката сбил женщину на тротуаре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о происшествии была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что днем 28 июля около дома № 20 по улице Володарского водитель электросамоката на тротуаре совершил наезд на женщину 1973 г.р. В результате происшествия пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.