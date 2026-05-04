В Туле юноша на электросамокате сбил девушку и скрылся, организована проверка

В Туле юноша на электросамокате сбил девушку и скрылся с места В Туле юноша на электросамокате сбил девушку и скрылся, организована проверка

Москва4 мая Вести.В Туле юноша на электросамокате сбил девушку и скрылся с места, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел на улице Калинина. Местная жительница после наезда электросамоката получила травмы, а юноша, управлявший транспортным средством, скрылся с места.

Проводится проверка по сообщению о травмировании девушки в результате наезда электросамоката говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются личность водителя электросамоката, а также прочие обстоятельства произошедшего.