Москва4 маяВести.В Туле юноша на электросамокате сбил девушку и скрылся с места, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел на улице Калинина. Местная жительница после наезда электросамоката получила травмы, а юноша, управлявший транспортным средством, скрылся с места.
Проводится проверка по сообщению о травмировании девушки в результате наезда электросамокатаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются личность водителя электросамоката, а также прочие обстоятельства произошедшего.