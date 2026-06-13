СК возбудил дело после наезда электросамоката на двухлетнюю девочку в Домодедове

В Домодедове девочки на электросамокате сбили двухлетнего ребенка и скрылись СК возбудил дело после наезда электросамоката на двухлетнюю девочку в Домодедове

Москва13 июн Вести.В городе Домодедово Московской области две несовершеннолетние девочки на электросамокате сбили двухлетнего ребенка, после чего скрылись с места ЧП. Малышке потребовалась помощь врачей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) говорится в публикации Следкома

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание начальнику областного главка Ярославу Яковлеву доложить, как продвигается расследование и что уже удалось выяснить.

Центральный аппарат ведомства контролирует выполнение этого поручения.