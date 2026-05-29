Москва29 маяВести.Уголовное дело возбудили после падения женщины с годовалым ребенком в коляске в шахту лифта надземного пешеходного перехода во Владимире. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" СУ СК России по региону.
Жизни 34-летней женщины и ребенка ничего не угрожает.
Жительница Владимира с коляской, в которой находился годовалый ребенок, при использовании лифта надземного пешеходного перехода через автодорогу в районе дома 2 по улице Лакина города Владимира упала в шахтуотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Уголовное дело квалифицировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.