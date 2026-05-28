Во Владимире возбуждено дело после падения женщины с ребенком в шахту лифта

Москва28 мая Вести.Во Владимире местная жительница с годовалым ребенком упала в шахту лифта надземного перехода. Как сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту падения женщины и ребенка в шахту лифта надземного пешеходного перехода по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) приводит ТАСС сообщение ведомства

Согласно предварительным данным, ЧП произошло вечером 28 мая на улице Лакина. Как уточняется, угрозы для жизни пострадавших нет.