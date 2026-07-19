В Туве на реке Енисей эвакуировали 25 сапбордистов, среди которых было 5 детей

В Кызыле спасатели эвакуировали 25 сапбордистов на реке Енисей В Туве на реке Енисей эвакуировали 25 сапбордистов, среди которых было 5 детей

Москва19 июл Вести.В Кызыле спасатели на реке Енисей эвакуировали 25 сапбордистов, среди которых было 5 несовершеннолетних. Об этом сообщило МЧС России по Республике Тыва.

Изначально спасателям поступило сообщение о том, что в районе коммунального моста мужчина с двумя детьми не может пришвартоваться к берегу на лодке. По прибытии выяснилось, что плавсредство уже успешно пристало к берегу.

Однако в ходе патрулирования акватории внимание спасателей … привлекла группа людей в прибрежной зоне у статуи Будды. Из-за резко испортившейся погоды (сильный дождь и шквалистый ветер) 25 сапбордистов, среди которых было пятеро несовершеннолетних, оказались дезориентированы и не могли самостоятельно продолжить движение в темное время суток говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Все граждане были доставлены на берег — медпомощь никому не потребовалась.