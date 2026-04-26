Москва26 апрВести.В Крыму спасатели пришли на помощь троим рыбакам, лодку которых начало уносить в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел возле села Семеновка в Ленинском районе. Мужчины вышли на промысел на резиновой лодке с мотором, в какой-то момент двигатель вышел из строя.
Спасатели ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе… Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.