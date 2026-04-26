Крымские спасатели пришли на помощь троим рыбакам, чью лодку уносило в море

Троих рыбаков чуть не унесло в открытое море в Крыму, на помощь пришли спасатели Крымские спасатели пришли на помощь троим рыбакам, чью лодку уносило в море

Москва26 апр Вести.В Крыму спасатели пришли на помощь троим рыбакам, лодку которых начало уносить в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел возле села Семеновка в Ленинском районе. Мужчины вышли на промысел на резиновой лодке с мотором, в какой-то момент двигатель вышел из строя.

Спасатели ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе… Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.