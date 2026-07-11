Москва11 июлВести.Сотрудники МЧС России спасли мужчину в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
Спасателям поступило сообщение, что в районе населенного поселка Лебяжье в акватории Финского залива резиновую лодку с человеком уносит от берега.
Поступило сообщение о том, что мужчину на резиновой лодке уносило в открытую акваторию … мужчина был спасен и доставлен на берегговорится в публикации в MAX
Отмечается, что спасенный находится в удовлетворительном состоянии.