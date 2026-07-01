МЧС: поиски вышедшего на резиновой лодке рыбака на Сахалине не дали результатов

На Сахалине спасатели разыскивают вышедшего на резиновой лодке рыбака МЧС: поиски вышедшего на резиновой лодке рыбака на Сахалине не дали результатов

Москва1 июл Вести.Два дня велись поиски вышедшего на резиновой лодке и пропавшего рыбака на Сахалине, результатов они не дали, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

По данным ведомства, 29 июня рыбак, вышедший на резиновой лодке, пропал.

Итог двух дней работы: на плавстредстве обследовано 50 квадратных километров акватории, с помощью БПЛА осмотрено 112 км всей лагуны и береговой полосы. Следов мужчины не обнаружено отмечается в сообщении

На его поиски привлекались спасатели управления ГО ЧС Корсакова и спасательные суда "Бахтияр" и "Калас". К масштабной операции подключились специалисты поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова и группы по применению беспилотных авиационных систем МЧС.