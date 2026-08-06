Рыбак пропал на реке в Магаданской области МЧС: спасатели ищут пропавшего рыбака в Магаданской области

Москва6 авг Вести.Спасатели Магаданской области выехали для поиска рыбака в Ягоднинском муниципальном округе, его лодка перевернулась, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В Службу спасения поступила информация, о том, что трое мужчин отправились на рыбалку на реке Дебин у поселка Бурхала. При снятии рыболовных сетей одна из одноместных лодок с мужчиной перевернулась.

Лодка найдена ниже по течению, мужчина пропал. К месту поиска выехали спасатели отмечается в сообщении

В поисках участвуют семь человек личного состава и пять единиц спецтехники.