Рыбак почти неделю назад вышел на лодке в море в Мурманской области и пропал

В Мурманской области почти неделю ищут рыбака, вышедшего на лодке в море Рыбак почти неделю назад вышел на лодке в море в Мурманской области и пропал

Москва29 апр Вести.В Мурманской области ищут пропавшего 20 апреля рыбака. 69-летний Вячеслав вышел на лодке в море в районе Териберки и не вернулся. Спасатели нашли лишь лодку, сообщает Telegram-канал SHOT.

На следующий день после пропажи мужчины к его поискам подключили вертолеты, но обнаружено было лишь плавательное средство в 20 километрах от Териберки в акватории губы Опасова.

Местные рассматривают несколько версий, что могло случиться с рыбаком.

По одной из них, рыбак мог выйти на берег в районе губы Опасова, чтобы переждать мощный шторм, который накрыл Мурманскую область в 20-х числах апреля. Но заблудился и насмерть замерз отмечается в сообщении

Также предполагается, что рыбак мог спрятаться от непогоды в одном из заброшенных домиков. Туда едут спасатели.

Также рассматривается версия о том, что лодка могла повредиться из-за стаи косаток, в результате чего рыбак мог утонуть.