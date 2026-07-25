SHOT: В районе "петли смерти", где исчезли Усольцевы, пропал еще один человек

В районе поиска Усольцевых у "петли смерти" пропал рыбак SHOT: В районе "петли смерти", где исчезли Усольцевы, пропал еще один человек

Москва25 июл Вести.В районе Манской "петли смерти" под Красноярском, где около года назад исчезла семья Усольцевых, пропал еще один человек, пишет SHOT.

По данным издания, местного рыбака, 39-летнего Вадима К., не могут найти уже больше месяца.

Вместе с друзьями он вышел рыбачить на лодке. Из села Акиловка компания двинулась по реке Мане. Неподалеку от этого населенного пункта судно перевернулось.

Новое загадочное исчезновение в районе таинственной Манской "петли смерти" в Красноярском крае. Местного рыбака не могут найти уже больше месяца говорится в публикации

Два рыбака спаслись, а Вадим исчез. Его сразу стали искать, но более чем за месяц следов мужчины обнаружить не удалось. Нашлась лишь лодка, на которой отправились приятели на рыбалку.

Издание отмечает, что в этой "аномальной зоне", помимо семьи Усольцевых, за последние пару лет исчезли как минимум семь человек, в том числе бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин и некоторые другие.