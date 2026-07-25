Москва25 июлВести.В районе Манской "петли смерти" под Красноярском, где около года назад исчезла семья Усольцевых, пропал еще один человек, пишет SHOT.
По данным издания, местного рыбака, 39-летнего Вадима К., не могут найти уже больше месяца.
Вместе с друзьями он вышел рыбачить на лодке. Из села Акиловка компания двинулась по реке Мане. Неподалеку от этого населенного пункта судно перевернулось.
Новое загадочное исчезновение в районе таинственной Манской "петли смерти" в Красноярском крае. Местного рыбака не могут найти уже больше месяцаговорится в публикации
Два рыбака спаслись, а Вадим исчез. Его сразу стали искать, но более чем за месяц следов мужчины обнаружить не удалось. Нашлась лишь лодка, на которой отправились приятели на рыбалку.
Издание отмечает, что в этой "аномальной зоне", помимо семьи Усольцевых, за последние пару лет исчезли как минимум семь человек, в том числе бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин и некоторые другие.