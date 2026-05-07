Москва7 маяВести.В Тамбовской области в водоеме найдено тело 38-летнего рыбака, по одной из версий, он выпал из лодки и утонул, запутавшись в рыболовных сетях. Об этом заявил региональный Следственный комитет (СК).
Труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 7 мая в водоеме села Дуплято-Маслово.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося … начата доследственная проверка. По одной из версий, мужчина упал в воду с лодки во время рыбалки и запутался в рыболовных сетяхговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.