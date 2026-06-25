Москва25 июнВести.В Сампурском округе Тамбовской области из реки вытащили легковой автомобиль, в котором обнаружено тело его владельца, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Страшная находка была сделана в реке Осиновка в районе деревни Александро-Павловка Сампурского округа.
Владельцем оказался 62-летний житель Рассказовского округа, числившийся пропавшим без вести.
Для выяснения обстоятельств и причин случившегося следственными органами СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверкиотмечается в публикации
Точную причину гибели мужчины установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.