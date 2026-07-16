Москва16 июлВести.Тело 64-летнего мужчины обнаружено в акватории реки Малый Узень в Саратовской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Предварительно, 16 июля в водоеме вблизи села Перекопное обнаружено тело 64-летнего мужчины без признаков жизни. Спасатели извлекли тело из воды и передали его правоохранительным органам.
Проводится доследственная проверка… Проведен осмотр места происшествия… Выполняется комплекс мероприятийговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.