Тело мужчины обнаружено в реке Малый Узень в Саратовской области

Тело мужчины обнаружено в акватории реки Малый Узень в Саратовской области Тело мужчины обнаружено в реке Малый Узень в Саратовской области

Москва16 июл Вести.Тело 64-летнего мужчины обнаружено в акватории реки Малый Узень в Саратовской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 16 июля в водоеме вблизи села Перекопное обнаружено тело 64-летнего мужчины без признаков жизни. Спасатели извлекли тело из воды и передали его правоохранительным органам.

Проводится доследственная проверка… Проведен осмотр места происшествия… Выполняется комплекс мероприятий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.