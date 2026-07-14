СК: проверка организована после обнаружения тела мужчины в реке под Саратовом

Проверка организована после обнаружения тела мужчины в реке под Саратовом СК: проверка организована после обнаружения тела мужчины в реке под Саратовом

Москва14 июл Вести.В реке Большая Чалыкла в Саратовской области обнаружено тело 51-летнего мужчины, по данному факту организована процессуальная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 13 июля в реке Большая Чалыкла, протекающей вблизи села Новая Шиншиновка, местный житель обнаружил тело 51-летнего мужчины без признаков жизни.

Накануне он ушел из дома на прогулку и перестал выходить на связь. Поиски потерпевшего осуществлял его знакомый, который обнаружил тело в водоеме… Организована процессуальная проверка по факту гибели 51-летнего мужчины говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, однако для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.