Тело несовершеннолетнего нашли в акватории Волги в Саратове

В Саратове в акватории Волги обнаружили тело 13-летнего мальчика Тело несовершеннолетнего нашли в акватории Волги в Саратове

Москва18 июн Вести.В акватории реки Волги в районе Саратова было обнаружено тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Оно было найдено и извлечено из воды 18 июня 2026 года.

Вблизи пляжа, расположенного в районе улицы 2-я Садовая в Саратове, обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни написано в MAX

После его передали сотрудникам правоохранительных органов. Те, в свою очередь, инициировали проверку по факту гибели ребенка.

Уточняется, что признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.