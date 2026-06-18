Москва18 июнВести.В акватории реки Волги в районе Саратова было обнаружено тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет региона.
Оно было найдено и извлечено из воды 18 июня 2026 года.
Вблизи пляжа, расположенного в районе улицы 2-я Садовая в Саратове, обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизнинаписано в MAX
После его передали сотрудникам правоохранительных органов. Те, в свою очередь, инициировали проверку по факту гибели ребенка.
Уточняется, что признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.