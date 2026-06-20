Москва20 июн Вести.В Санкт-Петербурге в Финский залив выпустили трех тюленей, спасенных в разное время в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

20 июня на берегу Финского залива состоялся первый в этом сезоне выпуск ластоногих. В море отправились три серых тюленя – самка и два самца, прошедшие реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих на территории Водоканала в поселке Репино говорится в Telegram-канале учреждения

Юбилейный ластоногим стал Лебяжик. Его нашли в поселке Лебяжье. С тех пор он набрал 60 килограммов и, по оценкам специалистов, полностью готов к самостоятельной жизни.

Также к дикой природе готовы Пасха, которую нашли в ночь на 12 апреля, и Сестрик, подобранный на отмели у Сестрорецка. Все они попали к людям, будучи подростками, однако из-за ослабленного состояния выжить без помощи не смогли бы.