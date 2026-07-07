В Ленинградском зоопарке поселилась тигрица Агафья из Хабаровского края

Амурскую тигрицу Агафью привезли в Ленинградский зоопарк В Ленинградском зоопарке поселилась тигрица Агафья из Хабаровского края

Москва7 июл Вести.В Ленинградском зоопарке появилась новая обитательница – тигрица Агафья. К ее переезду в зоопарке провели масштабную реконструкцию комплекса вольеров. Об этом сообщил в MAX вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Агафью, ее брата и взрослую тигрицу с травмой отловили в Хабаровском крае в конце 2024 года.

Вернуть животных в природу без угрозы для их жизни было невозможно, поэтому они поселились в Центре воспроизводства редких видов животных — подразделении Московского зоопарка отмечается в сообщении

По словам Пиотровского, в одном из вольеров создали зону для проведения тренингов и ветеринарного осмотра.