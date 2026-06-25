В Приамурье переедут дикобраз и тамарин из Сахалинского зоопарка

Дикобраз и тамарин из Сахалинского зоопарка переедут в Приамурье В Приамурье переедут дикобраз и тамарин из Сахалинского зоопарка

Москва25 июн Вести.Перевозку гребенчатого дикобраза и краснорукого тамарина из Южно-Сахалинска в Хабаровск проконтролировали специалисты Приморского управления Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Ветеринарный контроль экзотических животных провели как перед отправкой, так и по прибытии в аэропорт Хабаровска (Новый). Животных перевозили в специальных контейнерах с вентиляционными отверстиями, что гарантирует их безопасность.

Ранее дикобраз и тамарин жили в Сахалинском зооботаническом парке. Теперь они пополнят коллекцию зооцентра "Питон" в Комсомольске-на-Амуре, куда их доставят автотранспортом. Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение всех ветеринарных норм и требований при транспортировке, отмечается в сообщении.