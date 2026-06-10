Пойманный в Приморье амурский тигр отправится в Московский зоопарк Московский зоопарк пополнится пойманным в Приморье амурским тигром

Москва10 июн Вести.Амурский тигр, напавший на человека в феврале и отловленный в Приморье в марте 2026 года, будет перевезен в Московский зоопарк. Об этом сообщает Центр защиты животных АНО "Тигр", передает РИА Новости.

Нападение произошло 15 февраля в Чугуевском округе Приморского края. Хищника удалось поймать утром 13 марта на окраине села Березовка, после чего его поместили в реабилитационный центр.

"Росприроднадзор принял решение о дальнейшей судьбе амурского тигра. В настоящее время ведется подготовка к его транспортировке", — говорится в сообщении центра.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе России эти кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. По экспертным оценкам, популяция в РФ насчитывает около 750 особей.