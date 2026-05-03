Москва3 мая Вести.Дальневосточные леопарды заселили все пригодные для их жизни места на юго-западе Приморья. Об этом рассказал ИС "Вести" директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Дальневосточный леопард - самая редкая кошка в мире, в России он обитает только в определенных районах Приморья. Сейчас насчитывается порядка 136 особей.

Можно сказать, что леопарды уже заселили все пригодные места на юго-западе Приморского края. Это очень радует. Радует, что конфликтные ситуации крайне редки - может, раз в два года гусей таскают рассказал Бардюк

В центре Владивостока 3 мая прошел фестиваль "День леопарда". Он был приурочен к Международному дню леопарда.