Самка леопарда, которую опекает Памела Андерсон, живет на две страны

Самка леопарда из Приморья Памела является трансграничной кошкой Самка леопарда, которую опекает Памела Андерсон, живет на две страны

Москва20 июн Вести.Ученые выяснили, что самка леопарда из Приморья Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, является трансграничной кошкой и также еще в Китае, рассказал РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Самка Памела (Leo 38F), чьим хранителем выступает Памела Андерсон, принесла интересные научные новости​​​. Памела живет на территории сразу двух государств заявил Бардюк

Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. В России насчитывается 120 особей.