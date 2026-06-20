Москва20 июнВести.Ученые выяснили, что самка леопарда из Приморья Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, является трансграничной кошкой и также еще в Китае, рассказал РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Самка Памела (Leo 38F), чьим хранителем выступает Памела Андерсон, принесла интересные научные новости​​​. Памела живет на территории сразу двух государств

заявил Бардюк

Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. В России насчитывается 120 особей.