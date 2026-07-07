Москва7 июл Вести.Московский зоопарк надеется оставить у себя панду Катюшу, поэтому ведутся постоянные переговоры с Китаем. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Однако вероятность того, что любимица публики останется в Москве, небольшая. Ведь по соглашению все панды мира, где бы они ни родились, принадлежат Китаю. В России Катюша может находится до четырех лет.

Мы надеемся, что есть все-таки маленький процент, что она останется с нами <...>. Строим для нее шикарный большой вольер со своей кормокухней, со своими комнатами, красивыми летними вольерами передает слова Акуловой ТАСС

В новом вольере сможет поместиться и будущая семья Катюши. Но если все же Катюша уедет, то там поселятся ее родители Жуи и Диндин.