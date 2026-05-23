В Московском зоопарке у капуцинов-плакс родился детеныш Детеныш капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке

Москва23 мая Вести.Московский зоопарк сообщил о пополнении у пары капуцинов-плакс Нори и Матроса. 9 апреля у них родился детеныш, сообщает столичный зоосад в MAX.

Малыш чувствует себя хорошо, большую часть времени проводя на спине или груди матери говорится в сообщении

Капуцины-плаксы относятся к небольшим цепкохвостым обезьянам, обитают в Южной Америке. Его родители тоже родились в Московском зоопарке. На сегодняшний день у них девять детенышей. Отцы у капуцинов не заботятся о новорожденном потомстве, а начинают принимать участие в их воспитании позже, когда детеныши подрастают.

В первые дни после рождения мать оберегала новорожденного от лишнего внимания, сейчас она позволяет другим сородичам обнюхивать и рассматривать детеныша, участвовать в совместном груминге - перебирании шерсти. Когда самка отдыхает, ее мать Смолли присматривает за новорожденным.

Сейчас он питается исключительно материнским молоком. Позже, начиная примерно с трехмесячного возраста, детеныш будет пробовать другую еду - кусочки листьев салата, крошки, которые выпадают у Нори изо рта приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой

В Московском зоопарке капуцинов кормят фруктами, овощами, орехами, яйцами, курятиной, йогуртом, орехами и сухофруктами.

Пол детеныша сотрудники зоопарка смогут определить только через несколько месяцев, когда он начнет передвигаться самостоятельно.