Москва17 апр Вести.Мягкие игрушки заменили мать детенышу обезьяны по имени Юдзи из мексиканского зоопарка в Гвадалахаре. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Юдзи​​​... каждое утро просыпается, обнимая плюшевую собаку. Это больше, чем просто игрушка: этот мягкий компаньон выполняет роль... матери после того, как крошечного примата отвергла его собственная мать говорится в материале

Уточняется, что сотрудники зоопарка для поддержания гигиены поочередно заменяют собаку двумя другими игрушками – медведем и обезьяной.

Детеныш весит всего 673 грамма, его сравнивают со всемирно известным Панчем из зоопарка города Итикава в Японии. Однако, как сообщает агентство, в отличие от Панча у Юдзи пока не было физического контакта с представителями своего вида, поскольку большую часть времени малыш проводит внутри клетки.

Ранее РИА Новости сообщало, что осиротевший детеныш японского макака по кличке Панти из зоопарка города Итикава стал героем компьютерной игры.