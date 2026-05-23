Москва23 мая Вести.В Московском зоопарке столичного Департамента культуры 9 апреля родился детеныш капуцина-плаксы. Животное чувствует себя хорошо и проводит большую часть времени на спине или груди матери. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Родителями стали капуцины Нори и Матрос. Они родили уже 9 детенышей — некоторых перевезли в другие зоопарки, когда те подросли.

Отмечается, что пол новорожденной обезьянки пока неизвестен — его можно будет определить, когда она начнет передвигаться самостоятельно.

В настоящее время малыш питается только молоком матери. Однако, примерно с 3-месячного возраста, он будет пробовать кусочки листьев салата, крошки, которые выпадают у Нори изо рта.

В первые дни после рождения малыша мать старалась держаться в уединенных уголках, оберегая его от лишнего внимания. Сейчас Нори позволяет другим членам группы обнюхать и рассмотреть детеныша говорится в материале, опубликованном на сайте

Капуцины-плаксы (cebus olivaceus) — небольшие цепкохвостые обезьяны, обитающие в Южной Америке. Этот вид отличается сложным социальным поведением и высокой коммуникабельностью. Животные могут издавать множество звуков в зависимости от ситуации, а также умеют использовать разные предметы. Так, например, из-за слабых челюстей они раскалывают орехи с помощью камней, извлекают насекомых палочками и могут мыть фрукты перед едой.

Капуцины-плаксы занесены в Международную Красную Книгу. В зоопарках продолжительность их жизни может превышать 40 лет.