У манула Тимофея из Московского зоопарка появились 3 кандидатки на роль невесты

Манулу Тимофею из Московского зоопарка нашли трех претенденток в невесты У манула Тимофея из Московского зоопарка появились 3 кандидатки на роль невесты

Москва7 июл Вести.На создание пары с манулом Тимофеем из Московского зоопарка появились три претендентки. Как сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова, уже было получено три фотографии самок.

Когда манулу подберут невесту, их поселят в отдельный вольер, скрытый от глаз большой публики. Однако будет установлено видеонаблюдение.

Даже эти три самочки не гарантируют успешного соединения, потому что, несмотря на то, что мы получили три варианта на создание пары, нужно сначала пройти большую дорогу: проверить генетику - болеют они или не болеют, здоровы и готовы ли составить пару Тимофею передает слова Акуловой ТАСС

До этого сообщалось, что европейские зоопарки отказали манулу Тимофею в помощи с поиском невесты.