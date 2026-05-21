Врачи Московского зоопарка прооперировали двух львиц и бурого медведя Ветврачи Московского зоопарка провели операции двум львицам и бурому медведю

Москва21 мая Вести.Ветеринарные врачи Московского зоопарка помогли волгоградскому приюту "Дино" в проведении обследования и операций двум львицам и одному бурому медведю. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Помимо московских специалистов хирурга Марьяна Токунова и анестезиолога Никиты Милова также на просьбу о помощи откликнулся ветеринар из Элисты Улюмжа Эрдненов.

Также в операциях принимали участие ветеринарные врачи приюта "Дино". Все манипуляции прошли штатно, животные чувствуют себя хорошо написано в MAX

Московские специалисты привезли с собой из столицы многочисленное техническое оснащение, среди которого, в числе прочего, были монитор для считывания частоты сердечных сокращений, капнографии и уровня насыщения крови кислородом.