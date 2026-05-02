Московский зоопарк первым в России обзавелся аппаратом КТ В Московском зоопарке появился аппарат компьютерной томографии

Москва2 мая Вести.В Московском зоопарке установлен собственный аппарат компьютерной томографии (КТ), который позволит обследовать животных, не прибегая к услугам сторонних клиник, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Теперь современное высокоточное оборудование работает прямо у нас, это позволяет нам оперативно диагностировать заболевания, проводить плановые обследования и самое главное – быстрее назначать эффективное лечение приводятся ее слова в канале Московского зоопарка в мессенджере MAX

Компьютерная томография, в отличие от рентгена, помогает более подробно изучить череп, позвоночник, грудную клетку и другие части тела животного.

Аппарат позволяет обследовать животных весом до 250 килограммов. Процедура сканирования занимает около 20 секунд.

Первым диагностику прошел снежный барс Унцик – ему проверили позвоночник. Ветеринарные врачи также обследовали других обитателей зоопарка, в том числе европейского волка, обыкновенную игуану, северных оленей, белогрудого ежа, черепах.

Московский зоопарк обзавелся компьютерным томографом первым в России.