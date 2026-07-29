Первый в России ресторан на базе ИИ открыли в Москве

В Москве открыли первый в России ИИ-ресторан Первый в России ресторан на базе ИИ открыли в Москве

Москва29 июл Вести.В Москве открыли первый в России ресторан, управление которого осуществятся с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании inno clouds.

Основатели разработчика IT-решений для ресторанов и гостиниц inno clouds открыли первый в России ИИ-ресторан в Москве… Подавляющее количество операций ресторана, как при взаимодействии с посетителями, так и внутренние процессы, переданы в управление нейросетям говорится в сообщении агентства

Отмечается, что ИИ-сотрудники, в том числе "официанты" и "кассиры", имитируют общение, помогут посетителю с выбором блюда и подробно расскажут о каждом.

Также нейросетям отдана финансовая сторона, в рамках которой ИИ будет следить за рентабельностью, считать показатели и отправлять актуальные данные владельцу.

Всего в управлении заведением задействованы около 20 различных нейросетей.