"Яндекс" представил платформу для создания ИИ-агентов для "Алисы AI" "Яндекс" представил платформу для интеграции ИИ-агентов в "Алису AI"

Москва29 июн Вести."Яндекс" представил платформу для создания ИИ-агентов, которые смогут работать с голосовым помощником "Алиса AI". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая платформа позволяет создавать ИИ-агентов разной степени сложности, способных учитывать контекст общения, предпочтения пользователя и выполнять длинные цепочки действий.

Платформа для создания агентов превратит чат с "Алисой AI" в универсальную поверхность для взаимодействия с сервисами "Яндекса" и других компаний говорится в сообщении

Первыми решениями на новой платформе стали агенты для сервисов "Яндекс такси" и "Яндекс лавка". Агент "Такси" может вызвать автомобиль по запросу "Поехали на работу", а агент "Лавки" – собрать корзину продуктов для ужина с учетом пожеланий пользователя.

Сейчас платформу тестируют сервисы "Яндекса". В ближайшее время появятся агенты для "Яндекс доставки" и "Яндекс маркета", а первые внешние партнеры смогут создавать собственных ИИ-агентов до конца года.