Москва29 июнВести."Яндекс" представил платформу для создания ИИ-агентов, которые смогут работать с голосовым помощником "Алиса AI". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новая платформа позволяет создавать ИИ-агентов разной степени сложности, способных учитывать контекст общения, предпочтения пользователя и выполнять длинные цепочки действий.
Платформа для создания агентов превратит чат с "Алисой AI" в универсальную поверхность для взаимодействия с сервисами "Яндекса" и других компанийговорится в сообщении
Первыми решениями на новой платформе стали агенты для сервисов "Яндекс такси" и "Яндекс лавка". Агент "Такси" может вызвать автомобиль по запросу "Поехали на работу", а агент "Лавки" – собрать корзину продуктов для ужина с учетом пожеланий пользователя.
Сейчас платформу тестируют сервисы "Яндекса". В ближайшее время появятся агенты для "Яндекс доставки" и "Яндекс маркета", а первые внешние партнеры смогут создавать собственных ИИ-агентов до конца года.