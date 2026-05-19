"Аэрофлот" внедрил голосового помощника с использованием технологии ИИ В "Аэрофлоте" заявили о тестовом внедрении голосового помощника с ИИ

Москва19 мая Вести.В контакт-центре "Аэрофлота" в тестовом режиме заработал голосовой помощник с использованием искусственного интеллекта. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал и. о. заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности авиакомпании Денис Попов.

По его словам, после полноценного запуска робот сможет обрабатывать до 32 тысяч звонков в сутки и вести до 600 диалогов одновременно.

Мы внедряем омниканальные сервисы. И один из элементов – это взаимодействие с нашими операторами в колл-центре, когда клиенту необходимо получить какую-то информацию срочно, оперативно. Чтобы это сделать, мы внедрили голосового помощника, который помогает, собственно, разгрузить наши колл-центры … [Помощник] работает с использованием искусственного интеллекта и может помочь по широкому спектру вопросов рассказал Попов

Ранее сообщалось, что в "Аэрофлоте" видят огромный потенциал в использовании искусственного интеллекта для повышения уровня сервиса для своих пассажиров.