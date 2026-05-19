"Аэрофлот" готовится к промышленному внедрению голосового помощника "Василиса"

Москва19 мая Вести."Аэрофлот" готовится к массовому внедрению в свои сервисы интерактивного виртуального помощника на базе искусственного интеллекта "Василиса". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил и.о. заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности авиакомпании Денис Попов.

По его словам, "Василиса" способна распознавать речь и текстовую информацию, поддерживать диалог с пассажиром и генерировать ответы на основе актуальных данных.

Она может аналогично, как голосовой помощник, ответить на большой спектр вопросов, помочь сформировать ссылку на сайт, где человек может завершить покупку билета или бронирование билета. И мы считаем, что в различных, допустим, даже внештатных ситуациях, когда человеку необходима помощь на базе аэропорта, он может воспользоваться оперативно, не дожидаясь каких-то очередей, не искать офисы продаж "Аэрофлота", воспользоваться услугами нашей "Василисы" рассказал Попов

Он добавил, что виртуальный помощник адаптирован и для пассажиров с ограниченными возможностями. С "Василисой" можно общаться голосом или вводить данные с экранной клавиатуры, а все голосовые ответы будут дублироваться в виде текста.

Также сообщалось, что в контакт-центре "Аэрофлота" в тестовом режиме заработал голосовой помощник с использованием искусственного интеллекта.