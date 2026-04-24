Москва24 апрВести.Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) запустил промышленную ИИ-платформу для работы с документами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Платформа носит название ShokinGPT и не требует подключения к интернету.
Использование системы позволяет сократить время поиска информации до 80% и экономить в среднем от 3 до 5 рабочих часов в день на одного специалистазаявили представители Ростеха
В ИИ интегрирован ряд помощников, каждый из которых выполняет отдельную задачу. В частности, цифровой инструмент можно применять для подготовки документов, обработки обращений, аналитических задач.
В дальнейшем функционал платформы будет расширен.
Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что искусственный интеллект усиливает способности и навыки сотрудников.