Ростех начал применять ИИ для работы с документами Ростех запустил искусственный интеллект ShokinGPT для работы с документами

Москва24 апр Вести.Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) запустил промышленную ИИ-платформу для работы с документами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Платформа носит название ShokinGPT и не требует подключения к интернету.

Использование системы позволяет сократить время поиска информации до 80% и экономить в среднем от 3 до 5 рабочих часов в день на одного специалиста заявили представители Ростеха

В ИИ интегрирован ряд помощников, каждый из которых выполняет отдельную задачу. В частности, цифровой инструмент можно применять для подготовки документов, обработки обращений, аналитических задач.

В дальнейшем функционал платформы будет расширен.

Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что искусственный интеллект усиливает способности и навыки сотрудников.