Москва11 авг Вести.У российских ревматологов появился специализированный ИИ-агент, который помогает врачам в дистанционном лечении пациентов с юношеским артритом. Саму систему подобных телемедицинских консультаций реализовали около пяти лет назад, но теперь при технической поддержке "Яндекса" в проект внедрили нейросеть. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала менеджер проектов в сфере здравоохранения в Центре технологий для общества Yandex Cloud Юлия Шеянова.

По ее словам, чат-бот работает на основе большой языковой модели и определяет приоритетность пациентов, на которых необходимо обратить внимание по установленным врачом параметрам. Например, ИИ-агент может выделить, какого больного нужно отнести к высокой группе риска.

Мы также готовим черновик ответа нашего алгоритма на основе клинических рекомендаций Минздрава, методологических рекомендаций и инструкции препаратов, а также на рекомендациях международных сообществ детских ревматологов. Здесь важно сказать, что мы готовим только черновик и пациент не увидит ответ нашего агента без одобрения врача. У врача есть возможность отклонить ответ, принять ответ или принять с корректировками рассказала Шеянова

На вопросы, которые не связаны непосредственно с лечением или с интерпретацией медицинских данных, ИИ-агент может отвечать пациентам самостоятельно на основе утвержденных методик и рекомендаций.

Агентские сценарии позволяют и улучшать качество жизни пациентов, и сокращать затраты, в том числе государства, страховых компаний на медицинские услуги за счет того, что пациенты более привержены к терапии. У них, так скажем, возникает их цифровой доктор, который следит за ними и знает всю их историю болезни. Соответственно, это позволяет снижать количество госпитализаций увеличивать продолжительность жизни пациентов добавила она

Ранее сообщалось, что внедрение и развитие новых технологий в отечественной онкологической сфере позволяет расширить возможности хирургии, а также сократить время, которое необходимо для проведения операций.