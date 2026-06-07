Эксперт рассказала, как ИИ помогает в борьбе с раком Эксперт объяснила роль ИИ в профилактике рака

Москва7 июн Вести.Искусственный интеллект справился с задачей предсказания рецидива удаленных опухолей гипофиза. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России по научной работе, эндокринолог, доктор медицинских наук Галина Мельниченко.

Она добавила, что ИИ также подтвердил информацию, которую врачи узнали ранее.

Одна из первых задач, которая была поставлена искусственному интеллекту, – как предсказать, будет или не будет рецидив одной из опухолей гипофиза удаленных. С этим мы справились и немножко удивились тому, что искусственный интеллект подсказал нам то, что мы, собственно, и знали. Просто мы и так знали, что этот параметр самый важный, но он это обсчитал, показал, доказал рассказала Мельниченко

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об использовании ИИ в медицине. Она подчеркнула, что искусственный интеллект будет применяться только для помощи врачам, ответственность за принятие итогового решения будет на медиках.