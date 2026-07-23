Эксперт: прорыв в разработке онкопрепаратов может наступить в течение пяти лет Эксперт Крестинский: ИИ ускорил разработку препаратов для лечения онкологии

Москва23 июл Вести.Применение методик искусственного интеллекта позволило ускорить процесс разработки препаратов для терапии онкологических заболеваний. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

По его словам, прорывы в разработке препаратов для борьбы с онкологией могут произойти в ближайшие годы.

Медицинская наука не стоит на месте, появляются все время новые наработки, разработки. Уже часть находится в стадии клинического тестирования. Конечно же, надежда на онковакцины колоссальная. Серьезнейший сдвиг нам дали методики с применением искусственного интеллекта рассказал он

По его словам, цифровые методики с ИИ позволяют быстрее просчитывать новые таргетные молекулы, применяемые в борьбе с онкологией. Эксперт подчеркнул, что это сокращает время исследований на десятки лет.

Это очень ускоряет развитие науки и разработку препаратов для борьбы с онкологией. И здесь мы ожидаем прорывов буквально в ближайшие три-пять лет. В целом надо сказать, применяемые сегодня препараты серьезно улучшили статистику выживаемости онкологических пациентов добавил он

Ранее академик РАН Амиран Ревишвили заявил, что магнитно-резонансная томография и виртуальная биопсия помогают выявить онкологические заболевания на ранней стадии.