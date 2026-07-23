Москва23 июлВести.Применение методик искусственного интеллекта позволило ускорить процесс разработки препаратов для терапии онкологических заболеваний. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.
По его словам, прорывы в разработке препаратов для борьбы с онкологией могут произойти в ближайшие годы.
Медицинская наука не стоит на месте, появляются все время новые наработки, разработки. Уже часть находится в стадии клинического тестирования. Конечно же, надежда на онковакцины колоссальная. Серьезнейший сдвиг нам дали методики с применением искусственного интеллектарассказал он
По его словам, цифровые методики с ИИ позволяют быстрее просчитывать новые таргетные молекулы, применяемые в борьбе с онкологией. Эксперт подчеркнул, что это сокращает время исследований на десятки лет.
Это очень ускоряет развитие науки и разработку препаратов для борьбы с онкологией. И здесь мы ожидаем прорывов буквально в ближайшие три-пять лет. В целом надо сказать, применяемые сегодня препараты серьезно улучшили статистику выживаемости онкологических пациентовдобавил он
Ранее академик РАН Амиран Ревишвили заявил, что магнитно-резонансная томография и виртуальная биопсия помогают выявить онкологические заболевания на ранней стадии.